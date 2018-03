Assassino de PM devia R$ 12 mil em drogas e foi morto enquanto dormia

Manaus - O ex-presidiário Jorge de Souza Santos, de 56 anos, conhecido como “bole-bole”, acusado de matar um sargento aposentado da Polícia Militar e ter dívidas com o tráfico de drogas, foi morto com três facadas, na noite deste domingo (25). Ele dormia em um quarto, dentro da casa onde morava, localizada na rua Visconde de Pirassununga, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus, quando foi esfaqueado três vezes.



A Polícia Civil investiga várias possibilidades sobre a motivação e autorias do crime. A companheira de Jorge chegou a ser conduzida até à delegacia, por suspeita de cometer o assassinato, porém prestou esclarecimentos e foi liberada.

Em depoimento, a mulher informou à polícia que por volta das 22h30 Jorge chegou bêbado em casa. Por conta disso ela diz que pegou as duas crianças, filhos do casal, e foi dormir em outro cômodo (quarto) do imóvel. Momentos depois, a companheira ouviu pessoas pulando o muro e encontrou o esposo ensanguentado na cama.

Homem dormia em um quarto da casa onde morava com os dois filhos, a esposa e um jovem de 20 anos | Foto: Daniel Landazuri

A mulher ainda informou à polícia que Jorge estava sendo ameaçado por ter sido preso com drogas no dia 15 de março do ano passado. Com ele foi apreendido entorpecentes avaliados em R$ 12 mil.

“A mulher disse que os traficantes cobravam esse valor do esposo dela, mas é uma história muito complicada e existem versões contraditórias. No momento do crime só estavam a mulher, as duas crianças e um jovem de 20 anos - que era do interior - morando de favor na casa do casal”, contou um policial militar da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que não quis se identificar.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso. Segundo informações de policiais civis, todas as motivações do crime serão analisadas e os adultos, que estavam no imóvel, serão ouvidos na sede da especializada.

Morte de ex-PM

Após um desentendimento em um bar, Jorge matou o ex-sargento aposentado da Polícia Militar José Leobino Santos Reis, de 49 anos. O PM foi morto com duas facadas e três tiros efetuados pelo suspeito, com própria arma da vítima. O crime aconteceu no dia 1º de dezembro de 2013, na mesma rua onde “bole-bole” morava e foi morto.

Segundo testemunhas, a vítima e o agressor bebiam cerveja com um grupo de homens e, após um desentendimento, o ex-PM teria humilhado e jogado cerveja no rosto de Jorge na frente de todos, o que teria motivado o crime.

Crimes

Além da morte do ex-PM, Jorge também respondia na Justiça processos por envolvimento em roubos e tráfico de drogas, conforme informações do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam).

Edição: Isac Sharlon

