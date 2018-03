Passageiro é perseguido e baleado em carro da Uber no Centro de Manaus

Vítima foi atendida em um hospital participar no Centro da cidade | Foto: Divulgação

Manaus - Um passageiro da Uber foi baleado de raspão em um dos braços, na madrugada desta segunda-feira (26), na rua Ferreira Pena, bairro Centro, Zona Sul da cidade.

Por volta das 4h, a vítima estava dentro do carro, em uma corrida do aplicativo, quando foi surpreendida por um motociclista, não identificado, que perseguiu o veículo e disparou na direção do automóvel ferindo apenas o passageiro.

O suspeito do crime fugiu sem ser identificado e tanto o motorista da Uber quanto o passageiro não gravaram as características da motocicleta.

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, mas não localizaram o suspeito. A motivação da tentativa de homicídio é desconhecida pela polícia.

De acordo com a polícia, a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Rio Negro, também no Centro, e liberado após procedimentos médico. A Polícia Civil investiga o caso.

Comerciante baleado

O comerciante Welington Souza Ferreira, de 46 anos, foi baleado com três tiros e quebrou o braço esquerdo em duas partes, após pular de um barranco de mais de cinco metros para não ser morto. O caso aconteceu, na noite deste domingo (25), quando a vítima fechava o bar, onde é proprietário, localizado na rua Theogenes Beltrão, conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

O comerciante foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia. Minutos depois, a vítima foi encaminhada ao Hospital Platão Araújo, na Zona Leste.

Edição: Isac Sharlon

