Com drones e câmeras 24h, unidade móvel é instalada no Cidade de Deus

Manaus - Após o registro de 14 homicídios cometidos somente nos dois primeiros meses deste ano no bairro Cidade de Deus, Zona Norte, feitos em levantamento especial pelo Em Tempo, a população ganhou, na manhã desta segunda-feira (26), uma base móvel de monitoramento e atendimento à comunidade com na expectativa de diminuir a reincidência de mortes no bairro mais perigoso da cidade.

A unidade atua de forma integrada e com servidores da Polícia Civil, Polícia Militar e do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). No local, a população poderá registrar ocorrências e a polícia irá monitorar, por meio de quatro câmeras, ações nas proximidades. O atendimento ocorrerá das 8h às 17h, mas as câmeras irão monitorar a região durante 24 horas.

O vendedor e morador da região Mailson Pessoa Vasconcelos espera que a unidade policial possa inibir as ações dos criminosos. “A maioria dos moradores daqui já ouviu falar ou presenciou algum ato criminoso e essa unidade será muito boa para a gente aqui. Esperamos que realmente dê certo”.

Leia também: SSP aponta redução, mas população reclama da violência em Manaus

As câmeras possuem um alcance de 300 metros e rotação de 360º.

Ações estratégicas

A unidade contará com delegado e investigador para apoio às ações dos 13º e 30º Distritos Integrados de Polícia (DIP’s), que atendem a região. O delegado-geral da Polícia Civil, Mariolino Brito, disse que a base também será utilizada para o planejamento de ações estratégicas. “Aqui nessa área circulam muitas viaturas e motocicletas e, às vezes, a fuga de alguns delitos. Então, é fundamental esse posto porque nós temos câmeras que vão nos ajudar nas ações de investigação”, reforçou.

As câmeras possuem um alcance de 300 metros e rotação de 360º | Foto: Bruno Zanardo/Secom

CICC

Servidores do CICC realizarão o monitoramento das imagens das câmeras durante 24 horas por dia. O secretário executivo-adjunto do CICC, coronel Fábio Pacheco, ressaltou que analistas criminais que fazem parte do órgão atuarão conjuntamente com as polícias Civil e Militar, subsidiando investigações.

Doação

O secretário de segurança, Bosco Saraiva, ressaltou que o container, onde a unidade policial está instalada, é uma doação da Polícia Federal e estava sem uso há três anos. “Pudemos reformar a base e dar o funcionamento adequado para a execução dos serviços de segurança no local. Além das câmeras, a unidade terá uma guarnição da Polícia Militar e da Polícia Civil com a capacidade de registrar boletins de ocorrência”, disse Saraiva.



Viatura técnica

A nova viatura técnica da Secretaria Executiva de Inteligência (Seai) ficará instalada, esta semana, na avenida Noel Nutels, nas proximidades do Shopping Sumaúma, na Zona Norte. O veículo, alimentado por quatro câmeras de longo alcance e imagens de drones, vai auxiliar o trabalho de combate aos roubos e furtos no comércio e setor bancário.

“Os policiais vão contar com uma estação de drone, que vai monitorar esse perímetro comercial e também será realizada a consulta criminal de qualquer elemento detido. A intenção é monitorar em tempo real todo o trânsito de veículos e pessoas nessa comercial e bancária”, disse o secretário de inteligência, Herbert Lopes.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Morro da Liberdade recebe unidade de monitoramento policial

SSP reforça a segurança na região comercial do Fuxico, em Manaus

Comércio nas zonas Oeste e Leste ganha reforço na segurança com unidade de monitoramento móvel