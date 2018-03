Suspeito tenta esfaquear PM e é baleado após assalto em Manaus

Manaus - No momento em que tentava esfaquear um policial militar após um assalto a ônibus na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus, um suspeito, até o momento não identificado, foi baleado e acabou preso. O criminoso havia invadido um coletivo da linhas 640, com o auxílio de outros dois comparsas que conseguiram fugir.

O crime ocorreu por volta das 14h, no sentido bairro/Centro da estação Olímpico, do Bus Rapid System (BRS), no São Geraldo. Testemunhas que presenciaram a ação informaram que o homem estava sem camisa, e tinha características de morador em situação de rua. Ainda segundo testemunhas, o suspeito conseguiu ser alcançado embaixo do viaduto do Boulevard Álvaro Maia.

De acordo com o tenente Marivaldo, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem tentou atacá-lo com uma faca. “Ele veio para cima de mim e tentou me esfaquear. Não tive escolha, senão atirar nele, em legítima defesa”, informou o policial. O homem foi levado para o pronto-socorro 28 de Agosto, onde está passando por procedimento cirúrgico.

Motorista baleado

Um motorista de ônibus, identificado como Ronaldo Gomes Braga, de 67 anos, foi baleado no ombro, início da tarde deste sábado (24). Conforme a polícia, a vítima trafegava pela avenida Iraque, no Grande Vitória, na Zona Leste, quando dois suspeitos entraram no coletivo anunciando o assalto.

De acordo com o tenente Bruno Pessoa, da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas informaram que o motorista foi baleado após se assustar com a ação criminosa.







Edição: Luís Henrique Oliveira





