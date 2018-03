Homens armados invadem casa e sequestram mulher por 3 horas, em Manaus

Manaus - Uma mulher, que não teve nome e idade divulgados, foi sequestrada, na madrugada desta terça-feira (27), quando chegava na quitinete onde mora, na rua Santa Claudia, bairro São José, Zona Leste da capital. O caso foi registrado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

A vítima retornou para casa três horas depois de ser levada por criminosos armados, em um carro de placas adulteradas. Segundo a polícia, a mulher foi rendida pelos sequestradores e obrigada a ir até o quarto da quitinete onde mora junto com uma amiga de 27 anos.

Por volta de meia-noite e meia, a mulher bateu na porta do imóvel e a amiga percebeu que ela estava acompanhada de um desconhecido e não abriu o quarto. Pelos menos dois homens invadiram o corredor da quitinete e tentaram arrombar a porta do cômodo da vítima. Os criminosos fizeram vários disparos e chegaram a ameaçar outros moradores.

“Meu marido foi tentar sair para ver o que estava acontecendo e um dos homens apontou a arma na direção dele e pediu para ele entrar para o quarto”, contou uma dona de casa de 29 anos, moradora de um dos apartamentos.

Após a tentativa frustrada para entrar no quarto da vítima, os suspeitos saíram do local levando a mulher, em um carro modelo Gol, de cor cinza e placas JWR-5276. Polícias militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e chegaram a realizar buscas pela área, mas não encontraram o veículo.

“Nossa equipe chegou a ir até o endereço que constava nos dados da placa do carro, no bairro Cachoeirinha, mas nada foi encontrado, pois os criminosos estavam usando uma placa fria”, contou um policial, que não quis ter o nome divulgado.

A moradora da quitinete contou que, por volta das 3h da madrugada, a mulher - que havia sido sequestrada - retornou sozinha para o local. “Ela chegou chorando e se abraçou com a amiga dela e depois entraram para o quarto. Não temos muito contado com elas, pois as duas moram aqui há menos de uma semana”, disse a dona de casa.

Não há informação sobre a motivação do crime. O Em Tempo esteve no local do sequestro, mas nenhuma das vítimas foi encontrada para comentar o caso. As mulheres foram orientadas pela Polícia Militar a registrar o caso em uma delegacia.

Edição: Isac Sharlon

