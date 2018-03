Ossada é encontrada em matagal e pode ser de traficante desaparecido

Os restos mortais foram encontrados por um morador, que passava pelo local e acionou a Polícia Civil. | Foto: Marcio Mello

Manaus - Na tarde desta terça-feira (27), policiais civis encontraram uma ossada humana parcialmente enterrada em uma área de mata, localizada no bairro da União, zona Centro-Sul de Manaus.

A suspeita, segundo a polícia, é que a ossada possa ser de Roniere Nascimento Rodrigues, de 31 anos, que está desaparecido há quase dois meses. Os restos mortais foram encontrados por um morador, que passava pelo local e acionou a Polícia Civil.

Tênis encontrado, segundo a polícia, pode ser de Roniere Nascimento Rodrigues, de 31 anos, que está desaparecido há quase dois meses | Foto: Marcio Melo

De acordo com o delegado Guilherme Torres, coordenador do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), esta foi a quinta vez que a equipe fez buscas por Roniere no local.



“Já temos duas pessoas presas por esse caso. As informações que temos são que o Roni também vendia drogas. Ele teria sido morto por traficantes aqui do próprio bairro da União, após eles ficarem sabendo que a vítima estava vendendo drogas a mando de outros traficantes”, explicou Torres.

