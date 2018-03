Homem é executado ao estacionar carro em rua do Jorge Teixeira

Manaus - Um homem foi executado com vários tiros, na noite desta terça-feira (27), por volta das 20h30, na rua Alfazema, conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. A vítima foi abordada logo após estacionar o veículo que dirigia, modelo Uno Mille, placa JXY-0467, na frente da sua residência.

Moradores informaram que os suspeitos se aproximaram do veículo da vítima e atiraram. Depois do crime, eles deixaram o local. Vizinhos chegaram a cogitar que o homem foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte), mas a versão é contestada pela polícia já que há possibilidade dele ter envolvimento com o tráfico de drogas.

O homem havia acabado de estacionar o carro e morreu sentado no banco do motorista | Foto: Divulgação





"Surgiu essa versão que ele tem envolvimento com o tráfico, mas não há como confirmar isso. Apenas a investigação vai dizer, de fato, o que aconteceu. Eu acho que, possivelmente, os assassinos já vieram para matá-lo", disse um morador que não quis se identificar.

Seis disparos atingiram o veículo. O homem nem chegou a sair do carro, ele morreu sentado no banco do motorista. Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e fizeram o isolamento da área.



Familiares foram ao local e lamentaram a morte do homem, que foi identificado apenas como "Roni". Segundo a perícia, pelo menos 5 tiros atingiram a vítima.



O local onde ocorreu o crime é bastante perigoso. Apesar da hipótese da vítima ter envolvimento com o tráfico de drogas, a família não quis falar sobre a execução ou sobre a versão divulgada no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) vai investigar o caso.

