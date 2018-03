Jorge Teixeira registra segunda morte violenta em menos de meia hora

Manaus - Leonardo André de Oliveira Nascimento, de 29 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (27), na rua Canela, conjunto João Paulo II, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu alguns minutos após outro homem ser morto no mesmo bairro.

Segundo testemunhas, a vítima trabalhava em uma borracharia localizada na mesma rua onde ocorreu a execução. Dois homens chegaram no estabelecimento se passando por clientes e executaram o homem com vários tiros.

A polícia foi acionada por volta das 21h10, no momento em que estava apurando informações sobre outro homicídio, que ocorreu duas quadras depois, na rua Alfazema.

"A polícia estava verificando a morte de um homem, que foi morto com vários tiros dentro do carro, quando ficou sabendo do novo tiroteio"", disse um morador que não se identificar.

Leonardo morreu na hora | Foto: Jael Lucena





A polícia acredita que Leonardo André também tenha sido morto por conta de um acerto de contas do tráfico de drogas. Por enquanto, não há informações sobre a autoria do crime.

Testemunhas apenas relataram que os assassinos chegaram no estabelecimento e solicitaram da vítima o reparo de uma motocicleta. Ao atendê-los, Leonardo foi executado. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção o corpo e a polícia vai investigar se há ligação entre os crimes.

Outra morte

Roni Silva da Silva, de 32 anos, foi executado com vários tiros, na noite desta terça-feira (27), por volta das 20h30, na rua Alfazema, conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. A vítima foi abordada logo após estacionar o veículo que dirigia, modelo Uno Mille, placa JXY-0467, na frente da sua residência.

O carro de Roni foi alvejado com 6 disparos | Foto: Divulgação





Moradores informaram que os suspeitos se aproximaram do veículo da vítima e atiraram. Depois do crime, eles deixaram o local. Vizinhos chegaram a cogitar que o homem foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte), mas a versão é contestada pela polícia já que há possibilidade dele ter envolvimento com o tráfico de drogas.

