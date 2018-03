Homem é preso por descumprir medidas protetivas da ex-mulher

Manaus - Um homem foi preso, na tarde desta terça-feira (27), após cumprir medidas protetivas impostas pela Justiça. O homem, de 42 anos, já tinha um mandado expedido contra ele pelo Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e foi preso no conjunto Eldorado, bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), as investigações iniciaram após a ex-companheira do homem tê-lo denunciado por injúria, ameaça e dano combinado com violência doméstica. Segundo a delegada, foi instaurado um inquérito para apurar o caso, e medidas protetivas foram consentidas em benefício da mulher.

“No dia 28 de fevereiro deste ano o infrator descumpriu as medidas protetivas impostas a ele, após ele enviar mensagens para a vítima, por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas, ameaçando-a de morte. Nesta terça-feira o homem compareceu na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Na ocasião, constatamos que já havia um mandado de prisão preventiva em nome dele, em aberto, por descumprimento de medidas protetivas, por conta disso efetuamos a prisão dele”, explicou Mafra.

A delegada Débora Mafra explicou que a ordem judicial em nome dele foi expedida no dia 21 de março deste ano, pela juíza Luciana da Eira Nasser, do Juizado Especializado no Combate à Violência Contra a Mulher. O homem ficará detido no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), na rodovia BR-174 (Manaus – Boa vista) onde irá ficar à disposição da Justiça.

