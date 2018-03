Após localizar ossada de desaparecido, polícia apresenta trio suspeito

A ossada foi encontrada em uma área de mata, conhecida como "Buritizal", no bairro da União | Foto: Márcio Melo

Manaus - O trio Fernando dos Santos da Silva, Gean Gomes das Chagas e Thiago Nazaré da Silva envolvidos no desaparecimento e homicídio de Ronniery Nascimento Rodrigues, de 30 anos, serão apresentados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na manhã desta quarta-feira (28), em coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral, localizada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Ronniery estava desaparecido desde a tarde do dia 25 de janeiro deste ano.

A ação policial que resultou na prisão dos envolvidos foi coordenada pelos delegados Guilherme Torres e Catarina Torres, diretor e titular, respectivamente, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops). O trio foi preso em cumprimento de mandados de prisão temporária.

O corpo de Ronniery foi encontrado parcialmente enterrado em uma área de mata, conhecida como “Buritizal", localizada no bairro da União, Zona Centro-Sul da cidade. De acordo com o delegado Guilherme Torres, a polícia realizou outras quatro buscas por Roniere no local. Nesta terça, a autoridade policial informou que duas pessoas já estavam presas.

“As informações que temos são que o Roni também vendia drogas. Ele teria sido morto por traficantes aqui do próprio bairro da União, após ficarem sabendo que a vítima estava vendendo drogas a mando de outros traficantes”, explicou Torres.

As buscas pelo corpo da vítima foram realizadas pelos policiais do DRCO, Deops, servidores da Secretaria-Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), policiais militares da Companhia de Policiamento com Cães (CIPCães) e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

