Ao tentar fugir, jovem é morto com dois tiros em Manaus

Manaus - Após fugir com as mãos amarradas e ser perseguido por três criminosos, o ajudante de pedreiro Alex Sander Fagundes Rolim, de 19 anos, foi morto com dois tiros de arma caseira, na madrugada desta quarta-feira (28), nas proximidades da casa onde a vítima morava, na rua São Jorge, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte da capital.

Testemunhas informaram que, por volta de meia-noite e meia, Alex foi visto correndo e fugindo de três homens, não identificados, que atiraram contra ele. A vítima foi atingida nas costas e em uma das pernas.

Alex foi socorrido por moradores da área, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O jovem foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, mas não resistiu e morreu por volta das 2h30, na unidade de saúde.

O pai da vítima, o industriário Amarildo Vieira, de 44 anos, informou que Alex era usuário de drogas e costumava sair de casa todos as noites para usar entorpecentes. Amarildo ainda informou que desconhece a motivação do assassinato do filho.

A vítima foi atingida nas costas e em uma das pernas | Foto: Daniel Landazuri

"Ele era muito fechado. Ontem ele saiu de casa por volta das 19h30 e não disse onde iria. Não sabemos se ele estava devendo alguém ou se foi alguma vingança, pois na última segunda-feira ele brigou com um homem que é envolvido com crimes na área", disse o industriário, que ainda contou que Alex foi apreendido com drogas, no ano de 2015, quando era adolescente.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Presos por homicídio

O trio Fernando dos Santos da Silva, Gean Gomes das Chagas e Thiago Nazaré da Silva envolvidos no desaparecimento e homicídio de Ronniery Nascimento Rodrigues, de 30 anos, serão apresentados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na manhã desta quarta-feira (28), em coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral, localizada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. Ronniery estava desaparecido desde a tarde do dia 25 de janeiro deste ano.



Edição: Isac Sharlon

