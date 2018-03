Homem é preso no T1 com arma de brinquedo e drogas em Manaus

Manaus - Portando uma arma de brinquedo e 39 kits de drogas, possivelmente cocaína e oxi, Josias Alfredo da Silva Santos, de 21 anos, foi preso, em flagrante, na manhã desta quarta-feira (28), no Terminal de Integração (T1), localizado na avenida Constantino Nery, no Centro. Além do simulacro e das drogas, diversos documentos pessoais em nome de William Vasconcelos da Silva, possivelmente vítima de roubo, além de R$ 104 em espécie e uma máscara para festa à fantasia, também foram apreendidos.

O homem foi conduzido ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP),onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o jovem será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da cidade.

Josias Alfredo da Silva Santos, 21, preso no Terminal de Integração (T1). | Foto: Divulgação

Um Cartão Cidadão, uma Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Registro Geral (RG), Certidão de Reservista (CR), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), um título de eleitor e um cartão de conta corrente, todos em nome de William Vasconcelos da Silva, foram encontrados com Josias, pelos policiais e estão sob os cuidados dos policiais civis que atuam no 24º DIP.

A unidade policial está situada na avenida Manaus Moderna, bairro Centro Mais informações podem ser obtidas pelo número de telefone do 24º DIP: (92) 3215-2554.

Prisão

O homem foi preso durante a Operação Jejuardes, que faz parte do plano operacional da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e consiste em realizar ações policiais tanto na capital como nos municípios do interior. A ação, que está sendo desencadeada no período da Quaresma, acontece até o domingo de Páscoa (1º).







