Após sumiço de chip, homem tenta matar a própria filha em Manaus

Manaus - Após o sumiço de um chip de celular, um homem de 42 anos teria torturado a própria filha, de 11 anos, na casa onde moram no conjunto Amazonino Mendes, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A Polícia Militar (PM) realizou a prisão do homem na última terça-feira (27). De acordo com informações da Polícia Civil (PC), a criança informou que depois de a agredir, o pai tentou queimar as mãos dela no fogão além de tentar asfixiá-la.

Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram ao local após denúncia de vizinhos. O homem e a criança foram encaminhados à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Na delegacia, a menina informou que os dois estavam discutindo desde a manhã da terça. No início da noite, começaram outra discussão por causa do sumiço de um chip de celular. Durante a discussão, o homem a agrediu com um cinturão, e, em seguida a segurou pelo braço e a levou até o fogão onde tentou queimar as mãos da menina, mas não obteve sucesso.

A criança ainda informou que após a tentativa de queimá-la, o homem pegou uma toalha e tampou o nariz dela, tentando assim, asfixiá-la. À polícia, a menina informou também que essa não é a primeira vez que ela é agredida pelo pai. Em outras ocasiões, ele teria “quebrado” a cabeça e queimado a filha, além de já ter sido expulsa de casa.

Em depoimento, o homem negou as agressões e afirmou que apenas age na tentativa de corrigir as atitudes da filha e alegou que a criança finge sofrer fortes agressões. O homem foi autuado em flagrante de tortura. Ao término dos procedimentos cabíveis na Depca, o homem será levado para Audiência de Custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis. A criança foi encaminhada para um abrigo onde serão realizados os procedimentos cabíveis.





Edição: Luís Henrique Oliveira





