Foragido do Compaj é preso com amigos do tráfico em Manaus

Manaus - Depois de receber denúncia, a polícia conseguiu prender por tráfico de drogas, Genilson da Silva Cunha, de 19 anos, Reinaldo Costa da Silva, de 24 anos, Elias Costa da Silva, de 29 anos, Susiane Batista de Souza, de 36 anos, e recapturou Valci Bentes da Silva Júnir, de 28 anos, foragido Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na tarde desta quarta-feira (28), no Monte das Oliveiras, Zona Leste de Manaus.

Os presos serão apresentados durante coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (29), por volta das 10h30, na Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da cidade. A equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) foi quem realizou a prisão do bando.

De acordo com o delegado Demetrius Queiroz, diretor-adjunto do DRCO, a ação teve início após a equipe do departamento, receber denúncia anônima informando que indivíduos estariam comercializando drogas no bairro. Os policiais se deslocaram até o endereço denunciado e durante abordagem, encontraram em posse do bando nove porções de oxi e 20 trouxinhas de maconha do tipo skunk.

Durante a ação, foi recapturado o foragido do Compaj, Valci Bentes, que cumpria pena por roubo, em regime semiaberto. Ele estava foragido da Justiça desde o dia 30 de dezembro do ano passado, quando deixou de comparecer para assinar a folha de frequência diária dos apenados que cumprem pena no regime semiaberto daquela unidade prisional.





Edição: Luís Henrique Oliveira





