Jovem que devia 'boca de fumo' é executado com 18 tiros, em Manaus

Manaus - O autônomo Mersondir Ben Uri de Arruda Bessa, de 22 anos, foi executado com 18 tiros, na madrugada desta quinta-feira (29), na rua Cachoeira, Prosamim do bairro Glória, Zona Oeste da capital.

Testemunhas informaram à polícia que o jovem foi abordado por três homens armados, que estavam em um carro modelo Pálio, de cor prata e placas não identificadas. Os suspeitos desceram do veículo e efetuaram vários disparos contra a vítima. Ben Uri foi atingido com 18 tiros, de pistolas 9 milímetros e calibre 380, que atingiram a cabeça, o pescoço e as costas dele, que não resistiu e morreu no local.

Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência, porém nenhum suspeito foi localizado. Moradores do Prosamim informaram à equipe policial que os criminosos fugiram no carro, no sentido Centro da capital, e não foram identificados.



O pai da vítima, o motorista Emerson Bessa, de 42 anos, contou que Ben Uri era usuário de drogas. A suspeita da família é que o jovem foi morto por ter dívidas com o tráfico. Moradores da área também informaram que a vítima estava devendo traficantes de uma das bocas de fumo do Prosamim.

“Ele passou a ser usuário desde os 16 anos, quando a avó dele morreu, em 2012. Tentei ajudar ele a sair dessa vida, consegui um trabalho para ele como ajudante de carregador, levei para morar comigo, mas não ele não quis me obedecer. Infelizmente muitos jovens não chegam aos 25 anos, devido a maldição das drogas”, lamentou.



A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

