Empresário e taxista são presos com cocaína avaliada em R$ 1,5 milhão

Manaus - O empresário Edson Francisco Alves de Souza, de 33 anos, e do taxista Haroldo da Silva Mendonça, de 58 anos, foram presos pela Polícia Civil do Amazonas por envolvimento com o tráfico de drogas na capital amazonense. Com eles foram apreendidos 66 tabletes de cocaína, totalizando 80 quilos da substância ilícita, avaliados em R$ 1,5 milhão.



A dupla será apresentada durante coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (29), no prédio da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), a dupla foi presa, nesta quarta (28), após o recebimento de denúncia anônima, informando que um homem estaria armazenando e comercializando drogas na casa onde morava, em um condomínio de luxo na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte da capital.

Parte das drogas apreendidas em ações da Polícia Civil durante incineração | Foto: Reprodução

Armas e drogas

Marco Antônio da Silva Atayde, de 25 anos, foi apresentado, no fim da manhã deste sábado (17), durante coletiva de imprensa na Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. Ele foi preso com 60 kg de maconha, do tipo "skunk", em uma residência, situada na Rua Cristóvão Colombo, bairro Nova Esperança, também na Zona Oeste.

Além da droga, a polícia ainda apreendeu uma arma e um lançador de granada. O diretor do Denarc, delegado Paulo Mavignier, informou que após a prisão de Marco Antônio, as equipes se deslocaram até um sítio, situado no quilômetro 20 da estrada de Novo Airão (município distante 115 km de Manaus), onde, durante buscas, foi encontrado um lançador de granadas, um rifle e uma munição de calibre nove milímetros.



Edição: Isac Sharlon

