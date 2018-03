Assaltante foge após atirar em viatura e balear comerciante, em Manaus

Manaus – Na manhã desta quinta-feira (29) o assaltante Josias da Silva, o “Pé”, atirou em um comerciante, identificado como Oscar, enquanto tentava escapar de policiais militares da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Os disparos aconteceram na avenida Abiurana, no Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, e atingiram uma das pernas da vítima, que foi socorrida por populares no local e levada para uma unidade de saúde.

Leia também: Jovem que devia 'boca de fumo' é executado com 18 tiros, em Manaus

Policiais disseram que Josias estava fugindo em uma moto, de modelo e placa não informados, quando colidiu com uma viatura militar. Na tentativa de atingir os agentes, ele disparou contra a viatura com uma pistola calibre 380. Após abandonar a moto, Josias conseguiu escapar do local a pé e levando objetos que foram roubados de uma outra vítima.

Testemunhas afirmaram que o criminoso é morador do bairro e já tem costume de praticar assaltos na região. Aqueles que souberem do paradeiro de Josias, podem ligar diretamente para a 29ª Cicom no número: (92) 98842-1752 ou acionar o 190.

Autônomo morto no São Raimundo

O autônomo Mersondir Ben Uri de Arruda Bessa, de 22 anos, foi executado com 18 tiros, na madrugada desta quinta-feira (29), na rua Cachoeira, próximo ao Prosamim do bairro São Raimundo, Zona Oeste da capital. A suspeita da família é que o jovem tenha sido morto por ter dívidas com o tráfico. Moradores da área também informaram que o rapaz devia traficantes de uma das bocas de fumo do Prosamim.

Testemunhas informaram à polícia que o jovem foi abordado por três homens armados, que estavam em um carro modelo Pálio, de cor prata e placas não identificadas. Os suspeitos desceram do veículo e efetuaram vários disparos contra a vítima. Ben Uri foi atingido com 18 tiros, de pistolas 9 milímetros e calibre 380, que atingiram a cabeça, o pescoço e as costas dele, que não resistiu e morreu no local.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Foragido do Compaj é preso com amigos do tráfico em Manaus

Após sumiço de chip, homem tenta matar a própria filha em Manaus

Estelionatária lucrou R$ 52 mil com venda de imóveis fantasma, diz PC