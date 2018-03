Polícia Civil apresenta quadrilha do tráfico que atuava na Zona Norte

Todos foram apresentados na Delegacia Geral, no Dom Pedro | Foto: Marcelo Cadilhe

Manaus - Elias Costa da Silva, de 29 anos, Genilson da Silva Cunha, de 19 anos, Reinaldo Costa da Silva, de 24 anos e Suziane Batista de Souza, de 36 anos, foram apresentados, na manhã desta quinta-feira (29), durante coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Eles foram presos na quarta (28), por envolvimento com o tráfico de drogas. Na ocasião, o foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Valci Bentes da Silva Júnior, de 28 anos, que cumpria pena no regime semiaberto por roubo, também foi apresentado.

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha envolvida com o tráfico de drogas foi presa, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, após denúncia anônima. Com o grupo a polícia apreendeu nove porções de oxi e 20 trouxinhas de maconha, do tipo "skunk". A ação, que resultou na elucidação do caso, foi realizada por policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

A quadrilha foi autuada por tráfico de drogas e será levada, na tarde desta quinta, para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.

Foragido

Valci estava foragido desde o dia 30 de dezembro de 2017, quando deixou de comparecer ao Compaj para assinar a folha de de frequência diária. Ele será levado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

