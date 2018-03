Dono de hotel guardava droga em botija de gás e usava táxi em entregas

Manaus - O dono de hotel Edson Francisco Alves Souza, de 33 anos, e o taxista Haroldo da Silva Mendonça, de 58 anos, foram presos após monitoramento da Polícia Civil do Amazonas durante investigação que resultou na apreensão de 80 kg de cocaína em Manaus. Para o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Dernac), metade da droga foi apreendida em um táxi e o restante em um condomínio de luxo na capital. Toda a substância está avaliada em R$ 1,5 milhão.

Toda a substância está avaliada em R$ 1,5 milhão | Foto: Marcelo Cadilhe

"Estávamos monitorando o grupo, no qual a dupla faz parte, e soubemos que haveria uma entrega de drogas. Assim que o Edson saiu do condomínio, nós seguimos ele, que, durante o percurso, trocou de carro com o taxista. No retorno do Edson, encontramos, aproximadamente, 40 kg de tablets de cocaína dentro do táxi", descreveu o delegado, durante apresentação da dupla na manhã desta quinta-feira (29), na Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Oeste.

No momento do flagrante, o empresário Edson afirmou que havia mais drogas em sua residência. No condomínio de luxo, localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte da capital, foram encontrados mais 40 kg armazenados em cinco botijas de gás, que estavam no pátio da casa.

Delegado Paulo Mavignier explicou que parte da droga estava em botijas de gás | Foto: Marcelo Cadilhe

Edson e Haroldo foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e serão encaminhados, na tarde de hoje, para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.

