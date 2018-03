'Jack' da Compensa é executado com 7 tiros em área vermelha

Manaus - Executado com cerca de 6 tiros por três suspeitos que passavam em um carro, Anderson Gomes Barros, o "Jack", de 37 anos, morreu na noite desta quinta-feira (29). O crime ocorreu na rua São João, na Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. De acordo com os polícias da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os disparos atingiram a cabeça e as costas da vítima, que teria envolvimento com o tráfico de drogas na região.

"Esse local aqui é uma área vermelha, nós já registramos outros crimes nessa localidade. Nós conhecemos as 'bocas de fumo' daqui e sempre fazemos ações", disse um cabo da Polícia Militar (PM), que preferiu não se identificar.

O veículo em que os suspeitos estavam não foi identificado pela polícia, mas as câmeras de vigilância que existem no local devem ajudar a solucionar o crime.

Testemunhas informaram que a ação criminosa contou com a participação de três suspeitos.

Testemunhas informaram que a ação criminosa contou com a participação de três suspeitos. "Um deles ficou no carro e os outros dois desceram e atiraram na vítima. Todos aqui da rua ficaram assustados. Eu estava fechando a minha mercearia quando o crime aconteceu", disse a moradora Maria de Lourdes.



Ainda segundo os moradores, Anderson estava vendendo drogas em áreas de diferentes traficantes e, um deles já teria dado um ultimato. Ele ordenou que a vítima parasse de vender drogas naquele local.

"O Anderson foi avisado pelo chefe da área, mas ele continuou vendendo para os dois traficantes, que são rivais. O que deu o aviso foi quem mandou executar ele", disse uma outra moradora que preferiu não se identificar.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) compareceram ao local e o Instituto Médico Legal (IML) retirou o corpo do homem da via pública. A motivação e a autoria do crime são investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Luís Henrique Oliveira

