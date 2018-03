Trio é preso por fazer arrastão no Cidade de Deus

Manaus - Um trio de assaltantes foi preso na tarde desta quinta-feira (29), por assaltar várias pessoas na comunidade Fazendinha, no Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Os homens foram identificados como Vinicius Ferreira de Souza, de 19 anos, Augusto Rodrigo Pontes da Silva, de 21 anos e Wellington Nunes Siqueira, de 24 anos. Eles realizavam assaltos com um carro alugado.

De acordo com a polícia, Wellington foi preso na rua Dallas, Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul da cidade, no momento em que ia pagar o aluguel do carro utilizado pela quadrilha para realizar os assaltos. O homem, após ser abordado pelos policiais, levou a equipe até a casa onde estavam os outros dois comparsas.

Vinicius e Augusto foram presos na rua Santos, no Cidade de Deus. Com o trio foram apreendidos diversos objetos como celulares, bolsas e objetos pessoais, provavelmente, das vítimas. Os acusados confessaram, durante depoimento, que realizaram vários roubos no bairro no último sábado (24).



Em um vídeo divulgado pela polícia, é possível ver a audácia dos assaltantes. Eles visualizaram duas mulheres conversando em uma calçada. Um deles desceu do carro, mostrou a arma e levou a bolsa de uma das vítimas.

