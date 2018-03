Após 'Jack', 'Fumaça' é morto com 8 tiros dentro de casa no Dom Pedro

Manaus - Executado com pelo menos oito tiros, o autônomo Elizângelo Palheta Machado, o "Fumaça", de 32 anos, foi morto dentro da própria casa, na noite desta quinta-feira (29), por volta 22h, no beco São Luís, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. A polícia trabalha com duas linhas de investigação, sendo uma execução pelo acerto de contas do tráfico de drogas, ou crime passional.

Leia também: 'Jack' da Compensa é executado com 7 tiros em área vermelha



De acordo com informações dos familiares repassadas aos policiais no local do crime, dois homens chegarem em uma motocicleta e bateram na porta da casa procurando pela vítima. "Quem atendeu a porta foi a filha de Elizângelo, que chamou o pai. Neste momento, ao avistarem a vítima, os suspeitos começaram a atirar. Sete tiros atingiram as costas e um no ombro direito", explicou um policial da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que preferiu não ter o nome divulgado.

Ainda segundo a polícia, o crime tem duas linhas de investigação, a primeira é a de que Elizângelo, que já tem passagem por tráfico de drogas, estaria devendo a "boca de fumo" da região, e por isso foi executado. Já a segundo linha de investigação foi montada de acordo com informações da família, que dão conta de que a ex-mulher da vítima a estaria ameaçando.

Agressão



A imprensa foi impedida pelos familiares de fazer a apuração dos fatos no local, exaltado, um irmão da vítima chegou a agredir o cinegrafista de um veículo de comunicação local com um tapa, derrubando o equipamento de trabalho do profissional. Descontrolado, segundo a fonte policial, o homem precisou ser contido por policiais.

O caso foi registrado pelos policiais da 8ª Cicom. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), depois de passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar as circunstâncias do crime.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Irritados, PMs com carros irregulares reclamam de ação do Detran no AM

Ministério notifica 34 hotéis irregulares durante operação em Manaus

Criança de 2 anos é atacada por três cachorros e tem rosto desfigurado