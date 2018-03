Idoso reage a assalto, leva tiro na garganta e sobrevive, em Manaus

Manaus - Três casos de tentativa de homicídio foram registrados em Manaus durante à noite e madrugada de quinta (29) para sexta-feira (30). Um idoso foi atingido com disparos de arma de fogo na região da garganta, costa e no supercílio, após reagir a um assalto, mas sobreviveu. No segundo caso dois homens foram alvejados com vários tiros, que atingiram o testículo e o braço de uma das vítimas.

De acordo com o registro do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), José Ferreira dos Santos, de 62 anos, deu entrada no Hospital Pronto Socorro Platão Araújo após sofrer uma tentativa de roubo na rua 248, núcleo 23 do bairro Novo Aleixo. Conforme o registro, o idoso reagiu ao assalto e foi alvejado com um tiro no supercílio, na garganta e outro na costa.

Populares informaram no local que no momento dos disparos os suspeitos estavam em um carro modelo Fiat Uno Mile antigo, mas não conseguiram identificar a placa do automóvel.

Segundo caso

Já no segundo caso, dois jovens foram vítimas de uma tentativa de homicídio. A motivação do crime não foi informada.

Segundo o registro do Ciops, Jandson Ferreira de Oliveira e Guilherme de Souza Marinho deram entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro da Compensa com ferimentos de arma de fogo. Jandson foi alvejado com um tiro na perna esquerda. Guilherme foi atingido com dois tiros, um no braço e outro no testículo.

