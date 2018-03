Dupla é presa com armas e munições no Mutirão

Manaus - Durante patrulhamento de rotina, dois homens identificados como Pedro Ribeiro da Costa Junior, de 20 anos e Robson Freire da Silva, de 29 anos, foram presos no Armando Mendes, na Zona Norte de Manaus, por porte ilegal de arma de uso restrito. O fato ocorreu nesta sexta-feira (31).

Segundo a polícia, uma viatura das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) estava fazendo o patrulhamento pela rua Bela Vista, quando avistou a dupla, que estava em um veículo modelo Palio, de placa JXP-2434, fez sinal de parada e realizou a revista nos homens.

No carro foram encontradas duas pistolas, calibre 40 e 380. Uma delas estava com a numeração raspada. Ainda foram apreendidos, al ém do carro, 30 munições e R$ 430,00 em dinheiro. Os objetos e a dupla foram levados 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

