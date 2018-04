Com passagem pela polícia, dois homens são mortos em Manaus

Manaus - Em dois casos distintos, mas com as mesmas características, Sérgio Rubom da Silva, de 54 anos e Ozias Ribeiro da Silva, de 28 anos, foram mortos a tiros em frente das residências onde moravam. Os crimes ocorreram durante à noite do último sábado (31) e na madrugada deste domingo (1º), nos bairros Jorge Teixeira e Mauazinho, ambos na Zona Leste de Manaus. As vítimas tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Os detalhes dos casos foram repassados pela equipe de plantão da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). De acordo com os investigadores, o autônomo Sérgio foi morto, por volta das 23h30, em frente da residência onde morava, localizada na rua Sena, no bairro Jorge Teixeira.

As informações dão conta de que Sérgio estava em frente de casa com a filha, que não teve o nome divulgado. Quando a garota entrou na residência para pegar água para o pai, um veículo modelo Siena, de cor cinza, que não teve a placa informada, parou em frente ao imóvel e os suspeitos efetuaram vários disparos na direção de Sérgio. Três tiros atingiram o rosto do autônomo.

Leia também: Garoto de 10 anos morre por causa desconhecida no spa do alvorada

Segundo o levantamento de antecedentes criminais, Sérgio foi preso por tráfico de drogas em 2008, 2013 e 2015. Populares relataram aos investigadores que a vítima tinha planos de vender a casa em que estava morando e se mudar do local. A motivação do crime está sendo apurada pela DEHS.

Outro caso

Outro caso parecido foi a morte de Ozias Ribeiro Silva, de 28 naos, que também foi morto em frente a própria residência com três tiros no peito. O crime aconteceu na rua Paraíso, no bairro Mauazinho, na madrugada deste domingo (1º).

De acordo com a polícia, Ozias estava conversando com a espoca em frente da residência. No momento que a mulher entrou na casa para pegar um café, dois homens em uma motocicleta de aproximaram do local e alvejaram a vítima com três tiros.

A investigação trata o caso como acerto de contas, devido Ozias já ter tido passagem na polícia pelo crime de tráfico de drogas. O crime também está sendo investigado pela DEHS.

Edição: Mara Magalhães

Leia mais:

Suspeito de furtar ventilador e morto por amigo em manaus

Idoso reage a assalto leva tiro na garganta e sobrevive em manaus