Homem é morto a tiros em lanchonete no conjunto João Paulo

Manaus - Um homem identificado como Alex Lima de Matos, de 38 anos, foi morto com quatro tiros, na noite do último sábado (31), dentro de uma lanchonete na rua 7 de maio no conjunto João Paulo, bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Alex tinha passagem pela polícia por roubo.

De acordo com informações repassadas pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Alex tinha alugado o ponto comercial, que funcionava como lanchonete. Por volta das 23h30, a vítima estava conversando com o locatário do local, quando um veículo modelo Honda Fit, de placa não informada, parou perto do estabelecimento. Um homem desceu do carro, caminhou na direção da vítima e efetuou os disparos.

"O atirador se aproximou e ainda apoiou a arma no ombro do locatário, apontando para Alex e abriu fogo”, detalhou um investigador da DEHS. Os tiros atingiram o peito e a costela da vítima. O autor dos disparos fugiu do local sem ser identificado .

Alex ainda foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Enfermeira Eliameme Rodrigues Mady, no Conjunto Galileia, onde foi constatada a morte.

Durante o levantamento de antecedentes criminais, a polícia identificou que Alex já respondia um processo na justiça por roubo majorado. A DEHS investiga o crime.

Em dois casos distintos, mas com as mesmas características, Sérgio Rubom da Silva, de 54 anos e Ozias Ribeiro da Silva, de 28 anos, foram mortos a tiros em frente das residências onde moravam. Os crimes ocorreram durante à noite do último sábado (31) e na madrugada deste domingo (1º), nos bairros Jorge Teixeira e Mauazinho, ambos na Zona Leste de Manaus. As vítimas tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Os detalhes dos casos foram repassados pela equipe de plantão da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). De acordo com os investigadores, o autônomo Sérgio foi morto, por volta das 23h30, em frente da residência onde morava, localizada na rua Sena, no bairro Jorge Teixeira.

Edição: Mara Magalhães

