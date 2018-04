PMs resgatam bebês abandonados pela mãe, em Manaus

Manaus - Dois meninos, sendo um de apenas um mês de vida e o outro de 1 ano e 6 meses foram resgatados e cuidados por policiais militares após serem abandonados pela própria mãe. O caso aconteceu no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus. A suspeita é que as crianças tenham passado toda a noite sozinhas. A mãe dos bebês foi encontrada na manhã deste domingo (1º) e levada para a delegacia.

Logo após a montagem do primeiro turno da 18º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), desse domingo de Páscoa, um homem, que não teve o nome divulgado, foi até à base para denunciar o abandono de duas crianças. Os soldados Millane e W.Lopes se deslocaram até à rua do amor, no bairro Novo Israel, e constataram que as crianças estavam sozinhas.

“O estado higiênico das crianças era lamentável. Enquanto eu dava banho no recém-nascido, meu parceiro dava banho no neném de 1 ano. Tivemos que os vestir com uns trapos que encontramos no quarto”, relatou a soldado Millane.

Em seguida, a equipe levou as crianças para a base da Cicom para alimentá-las. No local, todas as guarnições de serviço fizeram uma cota para comprar leite, mamadeiras, fraldas e roupas os meninos. Após alimentá-los, os policiais levaram os pequenos para à Delegacia Especializada em Apoio à Criança e ao Adolescente (Depca).

Os PMs alimentaram e deram banho nas crianças | Foto: Divulgação

O sargento Araújo, informou que a mãe das crianças, que tem 18 anos, foi localizada na manhã deste domingo em via pública com sinais de embriaguez. “Todos os indícios apontam que a moça abandonou os filhos para estar na farra”, reforçou o policial.

Após ser localizada pela polícia, a mulher foi conduzida até à Depca para prestar depoimento sobre o caso.

Ainda de acordo com os policiais, a jovem mora sozinha na residência com as crianças e não tem mais nenhum relacionamento conjugal com o pais dos meninos, outro jovem de 21 anos. O pai também compareceu na Depca, quando soube do ocorrido.

