Mãe é presa por abandonar crianças dentro de casa no Novo Israel

Manaus - Uma jovem de apenas 18 anos, foi presa neste domingo (1º), por ter abandonado duas crianças, uma com apenas um mês de vida e outra de 1 ano e 6 meses, em uma casa no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus. A adolescente teria saído para uma festa na noite do último sábado (31), e deixou as crianças trancadas dentro de um quarto na residência. Os policiais precisaram arrombar a porta do local para resgatar os abandonados.

De acordo com a polícia, a jovem ainda foi presa sob efeito de álcool. "Todos os indícios apontam que a moça abandonou os filhos para estar na farra", disso um policial da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Os policiais chegaram a casa da jovem depois de denúncia feitas pelos vizinhos, que ouviram os choros das crianças. "Eles provavelmente passaram a noite sem comer", completou o policial.

A mãe foi apresentada na Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde está presa e deve aguardar a audiência de custódia. As crianças estão sob cuidado do Conselho Tutelar.

Entenda o caso

Na manhã deste domingo (1º), os policiais da 18ª Cicom foram surpreendidos com o chamado de um homem, que informou que duas crianças estariam em situação de abandono dentro de uma casa. Uma equipe, ao chegar ao local, constatou a veracidade da denúncia e realizou o resgate dos menores.

“O estado higiênico das crianças era lamentável. Enquanto eu dava banho no recém-nascido, meu parceiro dava banho no neném de 1 ano. Tivemos que os vestir com uns trapos que encontramos no quarto”, relatou a soldado Millane.

Ainda de acordo com a policial, as equipes de plantão neste domingo realizaram uma cota para comprar leite, mamadeiras, fraldas e roupas para os meninos. Depois de alimentá-los e vesti-los, os policiais levaram as crianças para a DEPCA.

