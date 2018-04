Em assalto com família refém, pastor reage e morre após ser baleado

A vítima trabalhava há 14 anos com a venda de kikões | Foto: Em Tempo

Manaus - O pastor e microempresário Diogo Gonzaga da Silva, de 34 anos, morreu, neste domingo (1º), após ser atingido com um tiro no abdômen durante um assalto na casa onde morava, situada na rua 33, conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. O alvo dos criminosos era roubar a renda de cinco barracas de vendas de kikão, que a vítima era proprietária. Antes de ser baleado, Gonzaga chegou a lutar e desarmar um dos suspeitos.



Por volta de 1h da madrugada de domingo, dois criminosos, um deles armado com uma arma de fogo, fizeram refém um funcionário de Gonzaga, que chegava na resistência da vítima para buscar um carro. “Os suspeitos colocaram a arma na cabeça do funcionário e foram entrando em casa pedindo dinheiro”, contou o pai do microempresário, o aposentado Mário Jorge.

Toda a ação dos assaltantes aconteceu na frente do filho da vítima, um adolescente de 14 anos. “Um dos criminosos ficou apontando a arma para meu neto, deu uma coronhada no meu filho, me colocou deitado de bruços e ficou pisando nas minhas costas. O outro foi até os fundos da casa, entrou no quarto onde dormia a mulher do Diogo, a levou até sala e a fez refém”, disse o aposentado.

Leia também: Homem é morto a tiros em lanchonete no conjunto João Paulo

Após o microempresário entregar cerca de R$ 1,2 mil aos suspeitos, parte da renda arrecadada na noite de sábado (31), das barracas de kikão. Os assaltantes insistiram em pedir mais dinheiro e continuaram fazendo a família e o pastor reféns.

Crime ocorreu na casa da vítima, localizada na rua 33, conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital | Foto: Daniel Landazuri

“Eles falavam que sabiam que tínhamos mais dinheiro, mas meu filho tentou explicar que não guardava a renda em casa. O assaltante que pegou o dinheiro saiu na frente e o outro que estava armado foi logo atrás, foi quando meu filho reagiu e tentou impedir que ele fugisse. Eles entraram em luta corporal, ouvi um disparo, meu filho conseguiu desarmar o assaltante, mas já estava ferido. Tentei ajudar, mas o assaltante conseguiu pular o muro e fugir”, disse o pai da vítima.

Gonzaga foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu por volta das 18h de ontem. A vítima trabalhava há 14 anos com a venda de kikões e era pastor da igreja Assembleia de Deus Madureira.

Crime planejado

De acordo com o aposentado, há duas semanas a família do microempresário vinha sendo alertada a respeito do roubo na residência. “Alguns moradores chegaram a nos avisar que ouviam rumores de que criminosos de uma boca de fumo estavam planejando o assalto. Infelizmente a situação da insegurança é um mal em todo o país. Pelas características tudo indica que os assaltantes eram menores de idade, se forem apreendidos não pagarão pelo crime e mesmo se forem adultos ainda existe a tal audiência de custódia. Mas eu sei que a Justiça de Deus não falha”, lamentou o aposentado.

Ainda segundo o pai da vítima, uma arma calibre 38 foi apreendida e entregue a Polícias Militares, mas o objeto não foi entregue à perícia criminal. Além disso, um dos suspeitos foi reconhecido pela família da vítima, que entregou uma fotografia dele à polícia. O latrocínio (roubo seguido de morte) será investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Zona Leste de Manaus tem baile com prostituição infantil e tráfico

PMs resgatam bebês abandonados pela mãe, em Manaus

Com passagem pela polícia, dois homens são mortos em Manaus