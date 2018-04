Embriagado, homem fura irmão nas costas com chave de fenda em Manaus

Os irmãos estavam consumindo bebidas alcoólicas, quando se desentenderam por volta de 1h30 | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um desentendimento familiar após uma bebedeira quase terminou em uma tragédia na Zona Norte da capital. Jhonatan Santos e Silva, de 24 anos, foi preso, após tentar matar o irmão mais velho de 25 anos com um golpe de chave de fenda nas costas. O caso aconteceu na casa onde a vítima e o suspeito moram na rua Santiago Dantas, bairro Novo Israel.

De acordo com a polícia, os irmãos estavam consumindo bebidas alcoólicas, quando se desentenderam por volta de 1h30 de hoje. Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) que o irmão mais novo atingiu o mais velho com um golpe de chave de fenda nas costas.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na alameda Cosme Ferreria, Zona Leste. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e conseguiram capturar o suspeito. A tentativa de homicídio foi registrada no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A família dos envolvidos não foi encontrada para comentar o caso.

Três casos de tentativa de homicídio foram registrados em Manaus durante à noite e a madrugada de quinta-feira (29) para sexta (30). Um idoso foi atingido com disparos de arma de fogo na garganta, costa e no supercílio, após reagir a um assalto, mas sobreviveu. No segundo caso, dois homens foram alvejados com vários tiros, que atingiram o testículo e o braço de uma das vítimas.

De acordo com a polícia, José Ferreira dos Santos, de 62 anos, deu entrada no HPS Platão Araújo após sofrer uma tentativa de roubo na rua 248, núcleo 23 do bairro Novo Aleixo. Conforme o registro, o idoso reagiu ao assalto e foi alvejado.

