Jovem morre afogado depois de consumir bebida alcoólica na Ponta Negra

Manaus - Caic Arlisson Nápoles da Silva, de 18 anos, morreu após dar um mergulho e se afogar no rio Negro, na Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Ele ainda chegou a ser socorrido até o SPA Joventina Dias, na Compensa, mas já chegou morto na unidade. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (2).

O jovem teria consumido bebida alcoólica com alguns amigos antes de se banhar nas águas. Uma equipe de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 14h30 e, após alguns minutos de mergulho, conseguiu encontrar o jovem. Ele ficou submerso por cerca de 10 minutos, mas ainda estava vivo quando foi resgatado.

Após retirarem ele da água, os bombeiros fizeram os procedimentos de Respiração Cardiopulmonar (RCP), por cerca de 25 minutos, até a chegada de uma unidade móvel do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O jovem não apresentava sinais vitais.

O médico do Samu, porém, não atestou o óbito e o encaminhou para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias. Ainda segundo os bombeiros, o jovem estava no balneário na companhia de um primo e mais um grupo de amigos. Todos faziam uso de bebida alcoólica no local, desde a manhã desta segunda-feira (2).

Segundo os bombeiros, o grupo teria sido alertado pela equipe de guarda-vidas sobre o risco de consumir bebida alcoólica e depois mergulhar no rio Negro. Mesmo com os alertas, os jovens continuaram na praia e não quiseram ouvir os profissionais.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo de Caic no SPA.



