Na noite de Páscoa, quadrilha armada invade ônibus na Ponta Negra

Manaus - A falta de segurança na cidade de Manaus fez mais vítimas na noite do domingo de Páscoa (1°). Um ônibus da linha 678 foi assaltado por uma quadrilha na avenida Coronel Teixeira, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a Polícia Civil (PC), seis pessoas (duas mulheres e quatro homens) entraram no ônibus portando armas brancas e anunciaram o assalto. O bando recolheu pertences das vítimas, como celulares, bolsas e documentos pessoais e, logo após, fugiram do local.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado, e a Polícia informou que nenhum dos infratores foi identificado até o momento. O caso está sendo investigado pela equipe do 19º DIP.

