Em segunda execução da noite, homem é cravado de balas no Mutirão

Manaus - Com mais de 50 tiros na cabeça, o homem identificado como Vinícius Almeida da Silva, mais conhecido como "Sueco", de 31 anos, morreu na noite desta segunda-feira (2). O caso ocorreu na rua 11, no conjunto Mutirão, no Armando Mendes, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, dois carros e uma motocicleta foram utilizados pelos assassinatos para fugirem do local do crime. "Primeiro passou uma moto, depois o primeiro carro. Só que quando passou o segundo carro, os caras já desceram com as armas nas mãos e encapuzados", disse uma moradora que preferiu não se identificar.

Os moradores informaram para a polícia que um dos veículos era do modelo Etios. Durante perseguição policial, uma equipe conseguiu prender dois homens, que supostamente estariam envolvidos na execução de Vinícius.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Noite do medo

Um presidiário do regime semiaberto foi executado, também na noite desta segunda, por volta das 20h, na rua Ouro Preto, no Coroado, Zona Leste de Manaus. Homens em um carro preto realizaram cinco disparos de arma de fogo contra ele. Os tiros atingiram a cabeça e as costas de Diones Tavares dos Santos, de 27 anos.

