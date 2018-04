Grupo armado invade hospital psiquiátrico e arromba caixa eletrônico

Manaus - Cerca de dez homens fortemente armados invadiram o Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro-Sul da capital, e fizeram funcionários reféns enquanto arrombavam um caixa eletrônico no local. A ação dos criminosos aconteceu na madrugada desta terça-feira (3) e, segundo vítimas, durou cerca de duas horas. Parte do bando estava encapuzada e usou um maçarico (ferramenta usada para derreter ferro) para abrir o caixa eletrônico.



Aproximadamente dez funcionários, que estavam de plantão no hospital, entre eles agentes de portaria, recepcionista, enfermeiros e médicos foram mantidos reféns dentro de uma sala de descanso. Os assaltantes fugiram levando os pertences das vítimas e uma quantia em dinheiro do caixa eletrônico, no qual o valor não foi divulgado.

Uma das vítimas, que por medo não quis ter o nome divulgado, contou que por volta de 1h os criminosos entraram pela recepção, apontaram uma escopeta para a recepcionista e a renderam.

"Eles chegaram e apontaram uma escopeta para a recepcionista. Depois renderam os agentes e foram pegando todos os outros funcionários. Nos colocaram na sala de conforto, recolheram todos os celulares e foram até à sala onde estava o caixa eletrônico. Os criminosos se revezavam para nos vigiar e perguntavam onde ficavam as salas de monitoramento das câmeras de segurança, mas não acharam. Eles quebraram várias câmeras do sistema", disse a vítima.

"Foi uma ação horrível. Eu estava no meu descanso, quando fui surpreendida pelos homens fortemente armados. Estou traumatizada até agora, não pelo o que eu perdi, mas porque jamais esperamos que isso aconteça no ambiente de trabalho", contou uma enfermeira de 33 anos, que há 13 anos trabalha no hospital psiquiátrico.

Os assaltantes fugiram, sem serem identificados e deixaram as vítimas presas. Após arrombarem a porta da sala, onde estavam os funcionários, conseguiram chamar a polícia. Uma equipe da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) acompanhou a ocorrência, mas ninguém foi preso.

"Acreditamos que eles fugiram em um carro. A todo o momento eles se comunicavam e diziam para alguém, que estava do lado de fora do hospital, trazer o Celta (carro que usaram na fuga), e eles falavam muito nesse veículo", contou uma das vítimas.

O Instituto Criminalista (IC) foi acionado e realizou a pericia no local do crime. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Susam

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) confirmou a invasão, o roubo e destacou que os funcionários e pacientes feitos reféns estão em segurança. O comunicado diz ainda que "ninguém ficou ferido e a polícia foi imediatamente acionada".



