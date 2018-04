Em quitinete com duas mulheres, 'Vasquinho' é executado com 4 tiros

Manaus - Aquizes Araújo, de 26 anos, conhecido como “Vasquinho”, foi morto com quatro tiros, na manhã desta terça-feira (3), dentro do quarto da quitinete onde morava, localizada na rua 19, comunidade União da Vitória, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.

Testemunhas informaram à polícia que, por volta das 7h da manhã, dois homens encapuçados invadiram o imóvel - onde a vítima estava com a companheira e uma amiga. Os suspeitos chegaram a pedir que as mulheres virassem de costas e efetuaram os disparos contra o homem, que foi morto em cima da cama.

Os suspeitos chegaram a pedir que as mulheres virassem de costas e efetuaram os disparos contra o homem | Foto: Janailton Falcão

Conforme a perícia, Vasquinho foi atingido com dois tiros na cabeça, um na mão esquerda e um no braço. No local do crime foram encontrados quatro projéteis de arma de fogo.



Os suspeitos fugiram em um carro, de cor vermelha e placas e modelo não identificados. “Tinha um carro dando apoio do lado de fora. Depois que atiraram, os homens correram e entraram no veículo”, disse um morador, que não quis ter o nome divulgado.

No local do crime foram encontrados quatro projéteis de arma de fogo | Foto: Janailton Falcão

De acordo a Polícia Civil, o crime foi motivado por acerto de contas e a vítima já havia sido presa por cometer vários crimes pelo bairro. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

