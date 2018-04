Trio é preso após furtar peças de motos do depósito da Polícia Civil

Além de peças de motocicletas foram apreendidas ferramentas para a realização do furtos. | Foto: Divulgação

Manaus - Luís Eduardo Cardoso Sales, Mateus Cardoso Abdoral, ambos de 19 anos, e Flávio Junior Silva da Silva, de 18 anos, foram presos na madrugada desta terça-feira (3), após furtarem peças de veículos, de um depósito da Polícia Civil, localizado na rua Porto Colômbia, bairro Raiz, Zona Sul da capital.

Por volta das 2h, o trio invadiu o terreno onde funcionava a antiga Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) e foram interceptados por policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estava em patrulhamento na região e avistaram os suspeitos entrando no deposito.

Além de peças de motocicletas, também foram apreendidas ferramentas para a realização do furto. | Foto: Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, o local funcionava como depósito de motos apreendidas e à disposição da Justiça, onde os infratores furtaram algumas peças de motocicletas, sendo três escapamentos, dois painéis digitais, dois faróis, três tampas laterais e uma traseira. Durante a abordagem policial, foram apreendidas com o trio ferramentas para a realização do furto.

Flávio, Luiz e Matheus foram autuados em flagrante por furto e associação criminosa. O trio foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Praça 14, Zona Sul.

Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, os suspeitos serão levados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, também na Zona Sul da cidade.

