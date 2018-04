Funcionária denuncia arrombamentos frequentes no Aeroporto de Manaus

Manaus - Uma funcionária do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no Tarumã, Zona Oeste da cidade, denunciou, na manhã desta manhã terça-feira (3), vários arrombamentos a veículos estacionados. Os furtos acontecem, principalmente, à noite tanto em automóveis dos próprios funcionários como de passageiros.

A servidora interna, de 37 anos, que preferiu não se identificar por medo de represália, disse que os carros são arrombados ao menos quatro vezes por mês. Ela culpa a falta de policiamento ou atuação de segurança privada no grande território do estacionamento como sendo o motivo dos ataques constantes.

"Desde que o aeroporto foi reformado e ampliado, isto aqui parece terra sem lei. É somente um motoqueiro de uma empresa terceirizada para patrulhar tudo, e sei que não é o suficiente", opina.

Os assaltos acontecem frequentemente em carros de funcionários e passageiros | Foto: Divulgação

Além dos assaltos, ela diz que os funcionários já acionaram a supervisão do aeroporto, responsável pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), mas que, sem maiores explicações, disseram que não podiam resolver a situação.

"Ficamos até com medo de andar por aqui. Ontem (1º) encontrei um carro arrombado no estacionamento do primeiro andar de um homem que havia parado só para tirar as malas de uma pessoa. Somente depois foi que o segurança viu o que tinha acontecido. Ele disse que só atua da porta para dentro. Estamos à mercê dos ladrões", diz.

Apenas uma moto faz o patrulhamento na área | Foto: Divulgação

A reportagem tentou contato com a Infraero, por telefone e e-mail, mas, até o momento desta publicação, não recebeu resposta.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), os registros policiais sobre ocorrências de furtos e roubos no estacionamento do aeroporto são baixos. Os inquéritos são abertos pelo 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Segundo a delegacia, as ocorrências estão sendo apuradas pela guarnição policial.

Edição: Isac Sharlon

