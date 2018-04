Em noite sangrenta, Manaus é cenário de 3 mortes em menos de 2 horas

Manaus - A capital amazonense registrou três mortes violentas, na noite desta segunda-feira (2), em um período de menos de duas horas, em bairros das Zonas Norte e Leste da cidade.

Apesar dos assassinatos terem acontecidos em um curto intervalo de tempo, a Polícia Civil informou que não há uma ligação direta entre os crimes. Em todos os casos as vítimas eram homens, que foram executados a tiros. As primeiras linhas de investigações apontam que os homicídios foram, supostamente, motivados por acerto de contas.

Coroado

Conforme registros do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a primeira morte ocorreu às 19h47, quando o presidiário do regime semiaberto, Diones Tavares dos Santos, de 27 anos, foi executado com cinco tiros ao sair do Centro de Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC), localizado na rua Ouro Preto, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. A vítima conhecia os assassinos e tentou fugir correndo, mas foi alcançada ao escorregar e cair no chão.

O presidiário estava com uma tornozeleira eletrônica na perna direita, equipamento usado por presos que saíram do regime fechado e são monitorados pela Justiça. A morte, segundo moradores da região onde ocorreu a execução, foi um possível acerto de contas entre a vítima e traficantes.



Diones era presidiário do regime semiaberto e era monitorado com tornozeleira eletrônica | Foto: Divulgação

Novo Israel

Em menos de uma hora depois, às 20h34, Diego Rufino de Vasconcelos, de 30 anos, foi assassinado com seis tiros no tórax, na rua Arthur de Souza, bairro Novo Israel, Zona Norte.

Leia também:

A esposa da vítima, que não teve o nome divulgado, informou à polícia que Diego foi ao local para busca-la, mas isso não ocorreu, porque antes do encontro ela ouviu vários disparos de arma de fogo. Ao sair para ver o que tinha ocorrido, a mulher encontrou o marido caído no chão alvejado. A autoria do assassinato é desconhecida.

Mutirão

Por volta das 21h20, Vinicius Almeida da Silva, de 31 anos, conhecido como “Sueko”, foi morto com vários tiros à queima-roupa, na cabeça. O caso aconteceu na rua 11, conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

De acordo com testemunhas, dois carros e uma motocicleta foram utilizados pelos assassinos durante a fuga. "Primeiro passou uma moto e depois o primeiro carro. Só que quando passou o segundo carro, os caras já desceram com as armas nas mãos e encapuzados", disse uma moradora, que preferiu não se identificar.

Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que faziam patrulhamento de rotina na região, se deslocaram até o local do crime após escutaram os barulhos dos disparos de arma de fogo na área.

Os policiais conseguiram apreender u m dos veículos utilizados pelos criminosos, um carro modelo Etios, de cor branca e placas OAN-4702, com restrição de roubo, que foi abandonado na feira do conjunto. Durante a abordagem, os policiais capturaram um adolescente de 17 anos por suspeita de envolvimento no assassinato. Quatro suspeitos conseguiram fugir.

Com o jovem foram encontradas uma submetralhadora nove milímetros, dois coletes balísticos, duas mascaras balaclavas e 108 munições de vários calibres.

Quatro homens envolvidos no assassinato foram visto fugindo em dois carros | Foto: Raphael Tavares

O menor foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde deverá responder por ato análogo ao crime de homicídio, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

A família da vítima informou à polícia, que Sueko tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas havia deixado a vida do crime há algum tempo e estava trabalhando honestamente. A família ainda contou que Vinícius era acusado de ser autor da morte de um traficante da área, o que teria motivado o crime.

Todos os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Em quitinete com duas mulheres, 'Vasquinho' é executado com 4 tiros

Jovem que devia 'boca de fumo' é executado com 18 tiros, em Manaus

Em assalto com família refém, pastor reage e morre após ser baleado