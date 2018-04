Foragido é recapturado durante operação policial na zona Oeste

Manaus - O foragido do sistema prisional desde novembro do ano passado, Orlany Alcântara Sampaio, de 31 anos, foi recapturado na noite desta terça-feira (3), durante operação da Secretaria de Segurança do Amazonas (SSP-AM). A prisão ocorreu no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus, durante uma incursão da operação Cavalo de Aço, comandada pelo vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva.

Orlany foi condenado, em 2008, por roubo, além de possuir passagens por ameaça, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo. O foragido foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na Ponta Negra, Zona Oeste. Amanhã será encaminhado ao Centro de Recebimento e Triagem (CRT), de onde será reconduzido ao sistema prisional.

Cavalo de aço

A Operação Cavalo de Aço reúne servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria Executiva de Operações (Seaop), Corpo de Bombeiros e Secretaria Executiva de Inteligência (Seai). Nesta terça, as ações foram realizadas no São Jorge e Vila da Prata. Além das incursões nos bairros, são montadas barreiras para vistoria de carros, motos e ônibus do transporte coletivo.

Operações foram intendificadas | Foto: Divulgação





Operações

Desde outubro do ano passado, o Governo do Amazonas tem intensificado as operações policiais integradas. As ações fazem parte do planejamento estratégico do sistema de segurança do Amazonas, determinadas pelo governador Amazonino Mendes e coordenadas pelo vice-governador e titular da SSP, Bosco Saraiva.

