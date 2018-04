Em roubo a sítio, quadrilha ameaça criança com arma na boca em Manaus

O quarteto foi encaminhado ao 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus - Cadete Saraiva Silva Filho, de 20 anos, Alex Sandro Roque Martins, de 25 anos, Clodomiro Fonseca de Souza, de 33 anos, Francisco Oliveira de Paiva, de 36 anos, foram presos, na madrugada desta quarta-feira (4), após fazerem dois adultos e uma criança reféns e roubarem porcos, galinhas e objetos de um sítio, no km 2 do ramal do Brasileirinho, Zona Leste da capital.

Os suspeitos invadiram a chácara e renderam um caseiro de 60 anos, uma mulher de 55 anos, que mora no sítio junto com o neto de nove anos. Segundo a polícia, a ação criminosa durou aproximadamente três horas e as vítimas foram agredidas e deixadas amarradas no local.

“O caseiro foi agredido e um dos suspeitos chegou a colocar a arma na boca da criança. O objetivo dos homens era roubar uma quantia em dinheiro, da venda de bois que o proprietário do sítio havia feito. Como o dono do sítio não mora no local, os suspeitos não encontraram o dinheiro e roubaram animais e objetos da chácara”, contou um investigador da Polícia Civil, que não quis ter o nome divulgado.

Algum dos animais e objetos roubados pelos criminosos e apreendidos pela polícia | Foto: Divulgação

O quarteto fugiu em um carro modelo Fiat Uno, de placas JWL 7748, e levaram 17 porcos, sendo dois abatidos, três galinhas caipiras, um notebook, quatro celulares, uma máquina fotográfica, uma TV LCD de 32 polegadas, dois botijões de gás e três cordões.

Por volta de meia-noite, após denúncia das vítimas, policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) conseguiram localizar os suspeitos na rua Criciúma, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho. Os animais e os objetos do roubo foram recuperados e com os suspeitos ainda foi apreendido uma espingarda calibre 20, que foi usada pra cometer o crime.

Segundo os investigadores, em depoimento, Alex Sandro confessou ser o mentor do assalto, após ter ouvido o dono do sítio comentar sobre a venda de duas cabeças de gado. O quarteto foi encaminhado ao 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Edição: Isac Sharlon

