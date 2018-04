Homem é perseguido e executado com tiros na cabeça em feira no Coroado

Manaus - Um homem identificado como Leonardo Santos Araújo, de 24 anos, foi executado a tiros, na madrugada desta quarta-feira (4), dentro da feira coberta do bairro Coroado, localizada na avenida Cosme Ferreira, Zona Leste da capital, por volta de 1h.

Testemunhas informaram à polícia que a vítima foi perseguida por homens que chegaram na feira em um carro modelo Gol, de cor branca e placas não identificadas. Os suspeitos desceram do veículo e efetuaram os disparos contra Leonardo, que foi atingido com vários tiros na cabeça.

Os criminosos fugiram e não foram identificados. Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas quando chegaram no local do crime encontraram a vítima inconsciente.

Os familiares da vítima não foram encontrados para comentar o caso | Foto: Daniel Landazuri

Leonardo foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, também na Zona Leste, mas não resistiu e morreu por volta das 5h40 da manhã de hoje. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Os familiares da vítima não foram encontrados para comentar o caso. Os feirantes do Coroado informaram que há três semanas Leonardo passou a morar na feira e contou que havia perdido o emprego e que não tinha família. “Ele aparecia todas as noites só para dormir. Ontem ele chegou muito nervoso por aqui, mas não comentou nada”, disse uma comerciante do local.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga a autoria e motivação do crime.

