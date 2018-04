Igreja oferece serviços gratuitos na Zona Norte de Manaus

Os serviços serão oferecidos de segunda a sexta, com um profissional por dia em horários específicos | Foto: Divulgação

Manaus - Advogados, médicos, psicólogos, nutricionistas, educadores financeiros e professores farão atendimento gratuito para a comunidade a partir do dia 16 deste mês na Chama Church, situada na avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5, bairro Cidade Nova 2, zona Norte da Capital. Os atendimentos fazem parte do projeto Mercy House (em português significa Casa de Misericórdia) com o objetivo de ajudar pessoas que não têm oportunidades ou que enfrentam dificuldades em obter atendimentos com estes profissionais no setor público.



Os serviços serão oferecidos de segunda a sexta, com um profissional por dia em horários específicos. Para participar é preciso fazer um agendamento por meio do número: (92) 8404-5474. O atendimento será através de preenchimento de fichas por ordem de chegada.

Atendimento facilitado

Os serviços oferecidos com o clínico geral serão exames de glicemia, pressão arterial e encaminhamento com mais rapidez para consultas e exames no setor público de saúde.

A comunidade também vai contar com atendimento nutricional incluindo avaliação clínica, antropométrica, reeducação alimentar e elaboração do plano alimentar com direito a retorno.

Dentro do projeto Mercy House será oferecido também orientações jurídicas e psicológicas. E, em breve, a comunidade contará com serviços bucais como extração e obturação dentária.

Ingressando numa faculdade pública

A Igreja vai também contar com 'Aulão para pré-vestibular' para pessoas que têm interesse em garantir uma vaga na faculdade pública possa se preparar para o ENEM, vestibular da UEA e outros.

O apóstolo e fundador da Chama Church, Richard Mattos, é idealizador do projeto e destaca que objetivo é que a igreja obedeça ao chamado de Deus aqui na Terra: “Amando a Deus e servindo o próximo’ e isso se faz juntamente com vários profissionais da igreja que se disponibilizaram para atender a população manauara. O propósito é simplesmente atender a comunidade, sem interesse ou motivação secular e informar que ela pode contar com a igreja”, destaca.

O pastor Geraldo Santos e proprietário da Audimed Saúde é um dos contribuintes deste projeto. Ele enviará os profissionais de saúde para atender a comunidade local sem cobrar nada.

"É um projeto que nós já estávamos estudando há muito tempo e fizemos um levantamento da necessidade da comunidade. Procuramos implementar dentro da igreja suprimindo a necessidade naquilo em que há carência, principalmente na saúde. Isso vai facilitar para as famílias sem custo algum", diz Santos.

Agenda

Mercy House – projeto com objetivo de ajudar a comunidade através der serviços de profissionais da igreja.

Onde: Na Chama Church – situada na avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5, Cidade Nova 2.

Quando: a partir de 16 de abril de 2018.