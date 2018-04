Mulher está em coma em hospital ao ter rosto desfigurado pelo marido

Manaus - Ao se negar a dar dinheiro para o companheiro comprar drogas, uma cozinheira de 52 anos foi atacada com golpes de faca e enxada no rosto e na cabeça. O suspeito do crime, Maurício Belarmino da Silva, de 28 anos, foi preso pela Polícia Militar e autuado por tentativa de homicídio e violência doméstica. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (4), na casa onde o casal morava, situada na rua Louro Tachi, bairro Monte das Oliveira, Zona Norte da capital.

Um vizinho do casal, que não teve o nome divulgado, testemunhou o crime. Segundo o relato dele à polícia, por volta de 1h, o homem ouviu a discussão entre o casal e avistou quando Maurício desferiu um golpe de enxada na cabeça da mulher. O vizinho interferiu na briga e impediu que o suspeito matasse a cozinheira.

Mauricio conseguiu fugir do local do crime. Já a vítima foi socorrida por moradores e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia, Zona Norte, mas, devido gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste.

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estavam em patrulhamento na região, foram acionados para atender a ocorrência e iniciaram as buscas pelo suspeito. O homem foi encontrado quando tentava se esconder dentro do igarapé do Passarinho, no Monte das Oliveiras.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o suspeito estava sujo de sangue. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM). Segundo a Polícia Civil, em depoimento Maurício confessou ter cometido a tentativa de homicídio e argumentou que estava embriagado.

A delegada Débora Mafra, titular da DECCM, informou que o suspeito tem um histórico grande de agressividade e de violência doméstica. "Ele já tem outras passagens. Já tentou matar a ex-mulher e ameaçou agredir a própria mãe. Certa vez ele colocou uma faca no pescoço da ex-esposa e extorquiu a mãe, para não matar a mulher", disse Mafra, que ainda informou que a cozinheira está em coma e corre risco de morrer.

Até a publicação desta matéria, a Secretária de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), não havia divulgado o estado de saúde da mulher.

Conforme a Polícia Civil, ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, o suspeito será levado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

