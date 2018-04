'Macaco', chefe de quadrilha de roubos, é preso em Manaus

Manaus - Apontado pela polícia com um dos assaltantes mais perigosos de Manaus, Cristiano Calheiros de Souza, o "Macaco", foi preso na manhã desta quarta-feira (4) durante uma ação de policiais civis do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), na Zona Norte da cidade.

"Macaco", segundo a polícia, já cometeu mais de 30 assaltos no bairro Cidade de Deus e em outros bairros de Manaus. Ele comandava uma quadrilha especializada em roubos de veículos e furtos a residências. A quadrilha, composta pelo irmão, esposa e mais quatro amigos de Cristiano, foi presa no último 21 de março. Junto com eles, um adolescente de 17 anos foi apreendido.

Devido aos inúmeros assaltos cometidos por "Macaco", um empresário ofereceu a recompensa de R$1 mil para quem tivesse informações do assaltante. No decorrer do tempo, a recompensa aumentou para R$ 2 mil.

"Ele é considerado um criminoso de alta periculosidade. No momento da prisão dos parceiros, ele conseguiu fugir pelo telhado da casa onde estavam, mas hoje não conseguiu escapar e foi preso", disse um investigador da Polícia Civil.

Cristiano será apresentado na tarde desta quarta-feira (4), às 14h30, na sede do 13ºDIP, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte da cidade.



Quadrilha perigosa

Seis integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de veículos e furtos a residências foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (21), durante a segunda fase da operação “Chave Mestra”, na rua Cidade do Cabo, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. A prisão foi realizada pelo 13º DIP em parceria com a Delegacia Especializa em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

Foram presos o irmão e a esposa de Cristiano, Adriano Calheiro de Souza,19, Beatriz da Silva Aleluia,19 anos e os comparsas Adalmir Santos de Oliveira, 24 anos, William Silva Amias,19 anos, Fred de Souza Galvão, 28 anos.

Com a quadrilha foram encontrados entorpecentes, balanças de precisão e vários objetos, que segundo a polícia, são provenientes de assaltos. Os assaltantes foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e corrupção de menor.

