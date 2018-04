Ex-presidiário é morto a tiros após ser perseguição no Mutirão

Manaus - O autônomo Leonardo Gomes de Souza, de 22 anos, morreu na noite desta terça-feira (3), no Hospital-Pronto Socorro Platão Araújo. O homem foi baleado após ser perseguido por criminosos, na rua 49 do conjunto Mutirão, no bairro Novo Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

O crime aconteceu por volta das 17h. Leonardo estava sentado na calçada, em frente a um beco, quando foi perseguido por ocupantes de um carro modelo Celta, de cor prata e placa não divulgada.

Os suspeitos fizeram vários disparos contra a vítima que tentou correr, mas foi atingido nas costas. Segundo a polícia, a bala atravessou o abdômen de Leonardo, que caiu em via pública.

Os suspeitos fugiram sem serem identificados. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 27ª Cicom, mas ninguém foi preso.

A vítima foi sorrida por amigos, mas não resistiu e morreu cinco horas depois de dar entrada na unidade hospitalar.

De acordo com informações obtidas na Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS), a suspeita é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas. A vítima cumpria pena em liberdade pelo crime de tráfico de drogas.

