Jovem é preso por atirar em mulher durante roubo em drogaria de Manaus

Manaus - Um jovem foi preso na manhã desta quarta-feira (4) por tentativa de latrocínio ocorrido em julho de 2017, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Júlio César Cavalcante Barroncas, o “Julinho”, de 18 anos, estava na casa da avó e possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Estadual em aberto.

O crime, que aconteceu no dia 19 de julho de 2017 numa drogaria localizada na avenida General Rodrigo Otávio, também no Japiim, vitimou uma funcionária da drogaria. O jovem teria entrado no local, anunciado o assalto e exigido que a funcionária entregasse o dinheiro e o aparelho celular. Em determinado momento, a vítima reagiu, e Júlio César atirou na barriga da mulher, não sem antes roubar R$ 212 em espécie, além de um aparelho celular de uma cliente da drogaria.

De acordo com a delegada Benvinda de Gusmão, titular do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a Polícia Civil ainda descobriu que Júlio faz parte de uma quadrilha envolvida em roubos a drogarias no Japiim. “Dois dos infratores já foram presos pela Polícia, e outros dois envolvidos já tiveram mandados de prisão preventiva representados à Justiça em nome deles”, afirmou.

Júlio César teve mandado de prisão preventiva por tentativa de latrocínio expedido no dia 15 de março deste ano, pelo juiz Luís Alberto Nascimento Albuquerque, da 1ª Vara Criminal, além de mandado de busca e apreensão para o endereço do infrator, expedido no dia 22 de março deste ano, pelo juiz Henrique Veiga Lima, da 9ª Vara Criminal.

O jovem será levado à Central de Recebimento e Triagem do Centro de Detenção Provisória Masculino (CRT/CDPM), no km 8 da Rodovia BR-174, onde ficará à disposição da Justiça.





