Suposto morador de rua é assassinado a tiros no São José 2

Manaus - Um suposto morador de rua, identificado como Eduardo Flores dos Santos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (4), por volta das 19h30, no beco das Mangueiras, próximo a rua 21, no São José 2, na Zona Leste de Manaus. A polícia encontrou uma faca dentro da mochila que o homem carregava quando foi morto.

De acordo com informações de moradores da área, foram ouvidos cerca de três disparos. "Eu estava jantando com o meu filho, quando escutamos os disparos, todo mundo se abaixou e depois fomos olhar e tinha um homem caído no chão. Foi assustador", disse a testemunha.

A ocorrência foi atendida pelos polícias militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame de necropsia. O resultado com as causas da morte deve sair ainda nesta noite.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), compareceram ao local para iniciar as investigações. Segundo uma fonte policial, a motivação do crime ainda é desconhecida. "Ninguém por perto viu nada ou sequer conheciam familiares da vítima. Não sabem se o homem tinha envolvimento com drogas ou se recebia alguma ameaça, mas iremos analisar o local e investigar se há câmeras de segurança pelas proximidades que possam ter filmado a ação dos criminosos", disse um investigador da Polícia Civil (PC).

Outros homicídios

Um homem, ainda não identificado, foi alvejado com vários tiros em uma rua do bairro Mutirão, na Zona Norte de Manaus. A vítima foi socorrida por populares e levado ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Neste mesmo instante, ainda na noite desta quarta, um tiroteio também aconteceu em uma rua no bairro do São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, nas proximidades do Prosamim do bairro. Um homem identificado como Everton Fabrício Braga, de 26 anos, foi morto. Uma outra vítima foi baleada e levada para o Serviço de Pronto Atendimento do São Raimundo (SPA).





