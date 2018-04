Três mortes são registradas em menos de duas horas em Manaus

Manaus - Três homens foram mortos a tiros na noite desta quarta-feira (4), em Manaus. O primeiro, não identificado, foi alvejado em uma rua do bairro Amazonino Mendes, na Zona Norte. O segundo caso foi de um suposto morador de rua morto no São José 2, na Zona Leste. O último ocorreu no São Raimundo, na Zona Oeste.

A primeira vítima alvejada, na localidade também conhecida como Mutirão, estava andando por uma rua do bairro quando suspeitos, não identificados, atiraram à queima-roupa. O homem foi socorrido por moradores e levados para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde não resistiu aos ferimentos.

Familiares estavam presentes na unidade hospitalar, mas não quiseram comentar o caso com a imprensa.

Segundo Caso

No São José, um suposto morador de rua, identificado como Eduardo Flores dos Santos, foi executado com um tiro no peito, por volta das 19h30, no beco das Mangueiras, nas proximidades da rua 21. Durante procedimento da perícia, foi encontrado na mochila dele uma faca. Uma moradora do local falou para a equipe de reportagem do Em Tempo que ouviu pelo menos dois disparos, mas apenas um atingiu Eduardo.

Tiroteio

Dois homens foram atingidos com uma "chuva de tiros" na noite desta quarta, no São Raimundo. Um deles ficou ferido e o outro, identificado como Everton Fabrício Braga Fernandes, de 26 anos, morreu na hora. Ele foi atingido com sete tiros, cinco atingiram a cabeça, um o tórax e um o braço.

O outro homem atingido foi identificado como Rodrigo Madi Lima, também de 26 anos. Ele levou um tiro na perna e foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, na zona Centro-Sul de Manaus.

Todos os casos foram atendidos pelos policiais militares e registrados nas delegacias que atendem as respectivas áreas. O carro do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção dos corpos. Os crimes devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Bruna Souza

