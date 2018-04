Corpo enrolado em lona é desovado em ramal na Zona Leste de Manaus

Manaus - Enrolado em uma lona azul e com o rosto desfigurado, o corpo de um homem, ainda não identificado foi encontrado por policiais militares, no ramal do Quixito, no Distrito Industrial 2, Zona Leste da capital.

Para a polícia, ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O corpo foi encontrado por uma equipe da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estava em patrulhamento na região.

Leia também: Três mortes são registradas em menos de duas horas em Manaus

A vítima não portava documento de identificação e vestia uma bermuda vermelha e uma camiseta. O homem ainda apresentava uma tatuagem de um dragão nas costas.

O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para realizar a perícia no local do crime. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Suposto morador de rua é assassinado a tiros no São José 2

Homem é perseguido e executado com tiros na cabeça em feira no Coroado

Ex-presidiário é morto a tiros após ser perseguição no Mutirão