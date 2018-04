Após ser alvejado com três tiros, homem morre em hospital de Manaus

Manaus - Igson Lima da Silva, de 23 anos, morreu no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na noite de quarta-feira (4), após ser atingido com três tiros, quando conversava com amigos em um restaurante, localizado na rua Marques da Silveira, bairro Raiz, Zona Sul da capital.

Segundo informações de testemunhas à polícia, o crime foi cometido por dois homens, não identificados, que estavam em um carro de cor branca, de modelo e placa não divulgados.

Os suspeitos passaram pelo local e fizeram vários disparos contra a vítima. Igson foi tingido com dois tiros no tórax e um na perna direita. Ele chegou a se socorrido pelos familiares e levado ao pronto-socorro, mas morreu uma hora depois de dar entrada na unidade de saúde.

Polícia militares da 3º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), atenderam a ocorrência, mas nenhum suspeito foi localizado.

Conforme informações obtidas na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima já tinha passagem pela polícia. Igson havia sido detido por porte de drogas para consumo pessoal, em 2016. Na época, ele foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Familiares da vítima não foram encontrados para comentar o caso. A DEHS investiga o crime.

Corpo em lona

Na manhã desta quinta (5), o corpo de um homem, ainda não identificado foi encontrado por policiais militares, no ramal do Quixito, no Distrito Industrial 2, Zona Leste da capital. A vítima estava enrolada em uma lona azul e com o rosto desfigurado.

Para a polícia, ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O corpo foi encontrado por uma equipe da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estava em patrulhamento na região.

A vítima não portava documento de identificação e vestia uma bermuda vermelha e uma camiseta. O homem ainda apresentava uma tatuagem de um dragão nas costas.

